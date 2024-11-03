Земляки Санду проголосовали против нее в родном городе

сегодня в 23:59

Стояногло набрал 61,84% после обработки там всех протоколов.

Он также лидирует на выборах президента Молдавии с 50,81% голосов, у Майи Санду — 49,19% после обработки 90% протоколов.

Санду сократила отставание от Стояногло и лидирует в голосовании за рубежом с 74,13% после обработки 7,8% протоколов.