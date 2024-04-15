Зеленского разозлила просьба вице-президента США не атаковать российские НПЗ

В ходе разговора вице-президент США отметила, что атаки ВСУ на российские НПЗ в конечном итоге приведут к повышению мировых цен на энергоносители. Также Россия может проявить агрессию из-за произошедшего.

Президент Украины отмахнулся от такой просьбы и не поверил слова вице-президента США. Украинский президент тогда не знал, передает ли она единую позицию администрации президента Джо Байдена.

При этом Вашингтон подкрепил предупреждение в многочисленных беседах с украинскими властями.