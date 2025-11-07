Зеленский: захват Россией Покровска может отсрочить усиление против нее санкций

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что захват российскими войсками Покровска может повлиять на решения западных партнеров относительно новых ограничительных мер против Москвы. Он считает, что это может отсрочить санкции, сообщает «Политика Страны» .

По словам украинского президента, Кремль намерен использовать возможный успех под Покровском в качестве аргумента для давления на Киев через западные страны. Зеленский считает, что Россия попытается убедить международное сообщество заставить украинские силы покинуть Донецкую область, продвигая идею о неизбежности захвата восточных территорий Украины.

Глава украинского государства отметил, что Москва стремится продемонстрировать военные достижения в районе Покровска, чтобы вернуть риторику о полном контроле над Донбассом. Это, в свою очередь, может стать фактором для переговоров напрямую с западными партнерами в обход украинского руководства.

Зеленский подчеркнул, что подобная ситуация способна как затормозить введение новых санкций против России, так и отложить уже запланированные ограничения.

