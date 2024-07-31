Зеленский: вест мир хочет участия России в саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он сам и весь мир хотят участия РФ во втором саммите по Украине, сообщает РИА Новости.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите… А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — добавил он.

В начале июля замглавы МИД России Галузин отмечал, что Россия не приемлет ультиматумы и принимать участие в подобных мероприятиях не будет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов начать детально обсуждать вопрос «территориальной целостности» с подходящими странами.