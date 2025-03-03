Зеленский верит в продолжение отношений с Трампом

сегодня в 01:38

Зеленский заявил о готовности подписать сделку с США

Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам», — указано в сообщении.

Также утверждается, что Зеленский верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский несколько раз отказывался подписывать соглашение с США о разработке месторождений на Украине, требуя включения в текст гарантий безопасности для Киева.

Документ был готов к подписанию на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме, но церемония была фактически сорвана из-за вызывающего поведения украинца.