Зеленский усомнился в надежности Трампа в вопросе безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с корреспондентом BBC высказал сомнения относительно того, насколько можно полагаться на действующего президента США Дональда Трампа, особенно в сфере предоставления гарантий безопасности, сообщает РИА Новости .

В ответ на прямой вопрос журналиста украинский лидер дал понять, что не рассматривает американского коллегу как полностью надежную фигуру.

«Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. <…> Поэтому за них (гарантии безопасности — ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс», — заявил Зеленский.

Своим высказыванием Зеленский подверг сомнению степень доверия к главе Белого дома.

Ранее газета The Sun сообщала о критике Зеленским подхода Трампа к урегулированию конфликта, который был охарактеризован как «несправедливый». Украинский президент также заявлял, что Киев не «простит» Вашингтону подобную позицию.

