Артист Владимир Зеленский в 2019 году стал президентом Украины из-за совместного проекта украинских депутатов и спецслужб США, пишет « Царьград ».

Экс-сотрудник Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Ваджра рассказал, что Зеленского стали раскручивать как президента еще в 2015 году с помощью фильма про простого учителя, который стал во главе Украины.

Люди ожидали расцвета Украины, ведь комик и артист всегда вызывал позитивные эмоции и был популярен у людей.

Однако уже через несколько месяцев после прихода Зеленского и его партии стало понятно, насколько некомпетентна действующая власть. Президентство Владимира Зеленского привело Украину к краху и военным действиям.