Зеленский сравнил разделенную по линии фронта Украину с Берлином
Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения
Владимир Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта по линии соприкосновения, сравнив ситуацию с разделенным на зоны влияния Берлином, сообщает «Лента.ру».
«Я сказал честно президенту Трампу: „Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?“», — сказал политик, комментируя итоги разговора с американским президентом.
Он уточнил, что жители не вернуться в «половины городов», если конфликт будет остановлен по линии фронта.
Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Накануне президент России Владимир Путин и Трамп беседовали по телефону более двух часов.