Зеленский сравнил разделенную по линии фронта Украину с Берлином

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Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения

Владимир Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта по линии соприкосновения, сравнив ситуацию с разделенным на зоны влияния Берлином, сообщает «Лента.ру» .

«Я сказал честно президенту Трампу: „Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?“», — сказал политик, комментируя итоги разговора с американским президентом.

Он уточнил, что жители не вернуться в «половины городов», если конфликт будет остановлен по линии фронта.

Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Накануне президент России Владимир Путин и Трамп беседовали по телефону более двух часов.