Зеленский сомневается, что Трамп может быть гарантом мира на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал сомнение, что президент США Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине. Он напомнил, что срок правления американского лидера ограничен, сообщает РИА Новости .

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще 2,5 года, а что мы будем делать потом?» — высказался Зеленский.

Он также в очередной раз заявил об отказе выводить украинские войска из Донбасса. Глава киевского режима считает, что такое решение станет стратегическим проигрышем для всей страны и ВСУ.

1 апреля Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступление по всем районам проведения спецоперации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.