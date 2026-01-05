Зеленский рассказал о сценариях для Украины

сегодня в 06:33

Зеленский заявил о подготовке к дипломатическому или силовому сценарию

Владимир Зеленский сообщил, что страна готовится к двум возможным вариантам развития событий: дипломатическому урегулированию либо продолжению оборонительных действий, сообщает РИА Новости .

Зеленский указал, что на неделе запланированы переговоры в Европе, которые должны стать «вкладом в защиту и приближение окончания войны».

Он также сообщил о предстоящем саммите в Париже, призванном подготовить почву для сделки с США.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Западе появились сторонники предоставления Киеву «достойных условий» для завершения конфликта, но подчеркнул, что в случае отказа Москва решит задачи военным путем.

