Зеленский рассказал о сценариях для Украины
Зеленский заявил о подготовке к дипломатическому или силовому сценарию
Владимир Зеленский сообщил, что страна готовится к двум возможным вариантам развития событий: дипломатическому урегулированию либо продолжению оборонительных действий, сообщает РИА Новости.
Зеленский указал, что на неделе запланированы переговоры в Европе, которые должны стать «вкладом в защиту и приближение окончания войны».
Он также сообщил о предстоящем саммите в Париже, призванном подготовить почву для сделки с США.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Западе появились сторонники предоставления Киеву «достойных условий» для завершения конфликта, но подчеркнул, что в случае отказа Москва решит задачи военным путем.
