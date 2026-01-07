Зеленский предложил США похитить Кадырова, чтобы «напугать Путина»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США необходимо воспользоваться «венесуэльским опытом» силовых операций против представителей руководства РФ и начать с главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает сайт MK.ru .

Зеленский считает, что такая демонстративная акция спецслужб США оказалась бы «весомым аргументом для президента РФ Владимира Путина». Она, по мнению главы киевского режима, могла бы заставить лидера России «согласиться с украинским вариантом мирного соглашения».

Зеленский отметил, что в плане переговоров есть хорошие результаты. Однако не все вопросы «дожаты до конца». У США якобы «есть инструменты», и они могут «оказывать давление», если этого желают.

«Например, Мадуро. Быстро они провели операцию? Быстро. Видел весь мир. Пусть бы сделать такое, к примеру, с Кадыровым. Возможно, Путин бы задумался», — добавил Зеленский.

3 января США вторглись в Венесуэлу, похитили президента страны Николаса Мадуро и его супругу. Их привезли в Нью-Йорк. Там политика будут судить по ряду уголовных статей. Мадуро свою вину отрицает.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.