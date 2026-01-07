Зеленский предложил США похитить Кадырова, чтобы «напугать Путина»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США необходимо воспользоваться «венесуэльским опытом» силовых операций против представителей руководства РФ и начать с главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Зеленский считает, что такая демонстративная акция спецслужб США оказалась бы «весомым аргументом для президента РФ Владимира Путина». Она, по мнению главы киевского режима, могла бы заставить лидера России «согласиться с украинским вариантом мирного соглашения».
Зеленский отметил, что в плане переговоров есть хорошие результаты. Однако не все вопросы «дожаты до конца». У США якобы «есть инструменты», и они могут «оказывать давление», если этого желают.
«Например, Мадуро. Быстро они провели операцию? Быстро. Видел весь мир. Пусть бы сделать такое, к примеру, с Кадыровым. Возможно, Путин бы задумался», — добавил Зеленский.
3 января США вторглись в Венесуэлу, похитили президента страны Николаса Мадуро и его супругу. Их привезли в Нью-Йорк. Там политика будут судить по ряду уголовных статей. Мадуро свою вину отрицает.
