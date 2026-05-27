Зеленский пожаловался Трампу на дефицит ракет для ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский отправил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу. Глава киевского режима заявил, что ВСУ критически не хватает средств ПВО, сообщает Lenta со ссылкой на The Kyiv Independent.

Зеленский попросил у Трампа передать ракеты PAC-3. Они используются в средствах ПВО Patriot.

В вопросе защиты от ударов баллистических ракет Украине нужна помощь США. Текущая скорость передачи вооружений в соответствии с программой PURL не соответствуют реальности угрозы, с которой приходится сталкиваться, говорится в письме Зеленского.

«Я прошу вашей помощи», — добавил украинский президент.

