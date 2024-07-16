Зеленский порадовался реакции Запада по вопросу бомбежек вглубь России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от стран Запада по вопросу ударов их оружием по целям внутри России. Однако Киев получил лишь «некоторые сигналы», сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые», — указал Зеленский.

Ранее Запад разрешил Украине наносить ракетные удары по российскому приграничью. Вместе с тем издание The Telegraph со ссылкой на ведомственный источник писало, что Великобритания не давала добро на удары ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России. Подобное «уточнение» стало «неловким дипломатическим моментом» для нового британского премьера Кира Стармера, отмечали журналисты.

Ранее Зеленский утверждал, что для того, чтобы полностью защитить украинское небо, стране необходимы 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Вместе с тем политик указывал, что Киеву необходимы и другие западные системы ПВО.

