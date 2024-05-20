Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский официально перестал быть легитимным президентом Украины. Срок его полномочий истекает 20 мая, сообщает «Царьград».
По закону на Украине должны были пройти новые выборы президента зимой этого года, однако Зеленский и его окружение отменили их, мотивируя решение сложной ситуацией в стране.
Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 20 мая 2019 года. Тогда он дал присягу главы государства и обещал принести в страну долгожданный мир и порядок.
Обещания украинского лидера остались нереализованными. Киеву удалось получить только статус кандидата на вступление в Евросоюз.