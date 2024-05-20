По закону на Украине должны были пройти новые выборы президента зимой этого года, однако Зеленский и его окружение отменили их, мотивируя решение сложной ситуацией в стране.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 20 мая 2019 года. Тогда он дал присягу главы государства и обещал принести в страну долгожданный мир и порядок.

Обещания украинского лидера остались нереализованными. Киеву удалось получить только статус кандидата на вступление в Евросоюз.