Зеленский озвучил потери среди украинских военных с начала конфликта с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News рассказал, что потери ВСУ составили менее 80 тыс. военнослужащих с начала проведения СВО, сообщает RT .

По его словам, назвать конкретные цифры не может.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает солдат и техники, чтобы «вернуть Крым и другие территории». Нужно завершать украинский конфликт дипломатически.