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Зеленский: ВСУ не хватает сил для «возврата Крыма» и других территорий

ВСУ не хватает солдат и техники, чтобы «вернуть Крым и другие территории». Нужно завершать украинский конфликт дипломатически, заявил в интервью японскому агентству Kyodo президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости .

Солдаты ВС РФ наступают по всей зоне проведения спецоперации. Из-за этого украинские боевики попали в сложную ситуацию, добавил президент Украины.

Зеленский также пожаловался, что его западные партнеры не так много помогают ВСУ. Он попросил увеличить поставки техники и вооружений.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на прошлой неделе только на границах Луганской Народной Республики были ликвидированы 8,4 тыс. боевиков ВСУ.