Зеленский отправил Залужного в ООН
Зеленский назначил Залужного постпредом при Морской организации ООН
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла страны в Великобритании Валерия Залужного постпредом при Морской организации ООН, сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.
В документе отмечается, что он будет совмещать обязанности киевского дипломатического представителя в Лондоне и постпреда в ООН.
Залужный с 2021 по 2024 годы возглавлял Вооруженные силы Украины. Затем был отправлен послом в Лондон. Считается одним из вероятных претендентов на пост президента Украины.