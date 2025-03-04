Зеленский отправил Залужного в ООН

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

В документе отмечается, что он будет совмещать обязанности киевского дипломатического представителя в Лондоне и постпреда в ООН.

Залужный с 2021 по 2024 годы возглавлял Вооруженные силы Украины. Затем был отправлен послом в Лондон. Считается одним из вероятных претендентов на пост президента Украины.