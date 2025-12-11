Зеленский официально подтвердил требование США вывести войска из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предложение США по урегулированию конфликта на Украине включает вывод ВСУ из Донбасса и создание там демилитаризованной зоны, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По словам Зеленского, Вашингтон рассчитывает на то, что российская армия тоже не будет заходить на данную территорию.

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса», — сказал Зеленский.

Однако Зеленский задался вопросом, кто будет управлять Донбассом в случае создания там демилитаризованной зоны, которую в США также называют «свободной экономической зоной». Сам президент Украины против вывода ВСУ со всей территории региона.

При этом ранее газета Financial Times писала, что в последней версии мирного плана США не предусматривается вывод российских войск с территории восточной части Донбасса.

