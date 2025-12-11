Зеленский официально подтвердил требование США вывести войска из Донбасса
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предложение США по урегулированию конфликта на Украине включает вывод ВСУ из Донбасса и создание там демилитаризованной зоны, сообщает украинское издание «Политика Страны».
По словам Зеленского, Вашингтон рассчитывает на то, что российская армия тоже не будет заходить на данную территорию.
«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса», — сказал Зеленский.
Однако Зеленский задался вопросом, кто будет управлять Донбассом в случае создания там демилитаризованной зоны, которую в США также называют «свободной экономической зоной». Сам президент Украины против вывода ВСУ со всей территории региона.
При этом ранее газета Financial Times писала, что в последней версии мирного плана США не предусматривается вывод российских войск с территории восточной части Донбасса.
