Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях после публикации заявления Кремля по итогам переговоров, сообщает издание «Страна» .

По его словам, манипуляция это условие России для начала перемирия на море — снятие санкций с российского сельскохозяйственного экспорта.

«Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — отметил он.

Ранее сообщалось, что переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.