Зеленский назвал Трампа президентом США, сообщая о предстоящей встрече

сегодня в 15:41

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал кандидата Дональда Трампа президентом США в сообщении их будущей встрече, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что в ходе телефонного разговора с Трампом поздравил политика с выдвижением в качестве кандидата на пост главы государства. Также президент Украины пожелал ему удачи в предвыборной кампании.

Еще Зеленский пообещал обсудить в ходе предстоящей личной встречи урегулирование украинского конфликта.

«Договорились обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — уточнил Зеленский.

Ранее украинский лидер подчеркнул, что кандидат Дональда Трампа на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс не понимает, что происходит на Украине.