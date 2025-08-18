Зеленский надел для Трампа костюм: появились кадры президента Украины из США

сегодня в 19:34

Зеленский надел черный костюм для встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский перед разговором с президентом США Дональдом Трампом надел строгий костюм. Он уже успел показаться в нем на улицах Вашингтона, кадры публикует Mash .

Переговоры украинского президента и Трампа пройдут в Овальном кабинете. Украинский лидер надел на встречу рубашку и пиджак черного цвета.

Зеленский пока что успел встретиться со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Также у него в данный момент проходит встреча с лидерами ЕС в здании украинского посольства.

Переговоры с Трампом начнутся, предварительно, в 20:15 по мск.

На встрече в феврале представители Белого дома раскритиковали Зеленского за неуместный наряд. Они тогда заявили ему: «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль».