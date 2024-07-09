Украинский писатель Сергей Майдуков считает, что президент Украины Владимир Зеленский допускает начало мирных переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации в стране, сообщает «Царьград» со ссылкой на Newsweek.

По словам Майдукова, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о возможности рассмотреть приглашение российского представителя на следующую конференцию по Украине. Писатель считает, что такой шаг будет крайне сложным.

Тем не менее, дальнейшее военное противостояние может привести Украину к краху, а вместе с тем спровоцировать политическую, экономическую и демографическую катастрофу, полагает Майдуков.

«Возможно, за все время своего президентства он (Зеленский — ред.) никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране», — заключил Майдуков.