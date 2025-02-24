Зеленский манипулирует, причем самым примитивным способом. Это все равно, что заявить: «Я дам тебе возможность отдать мне твои деньги». Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст странам, которые дадут Украине гарантии безопасности, возможность восстанавливать страну.

«Но в картине мира, которая создается украинской пропагандой, это выглядит еще и логично. В воображаемом мире украинских элит на территории Незалежной расположен большой запас редкоземельных металлов; украинская промышленность только и ждет инвесторов для своего «триумфального восстановления»; часть черноморского побережья, которая все еще принадлежит Украине, ждет моментального превращения в элитный курорт... И так далее. Главное, что в их мире Украина сама по себе имеет колоссальную ценность, а за право на ее восстановление должны вести борьбу все ведущие экономики мира», - сказала Давидян.

Единственное, что имело ценность на Украине — это земля, но и она была распродана Зеленским еще в самом начале его президентского срока.

«Украине сейчас не принадлежит почти ничего, да ей и нечего предложить Западу кроме русофобии», - отметила эксперт.

Западные политики финансировали и частично продолжают финансировать Украину только для того, чтобы она продолжала вести боевые действия против России. Соответственно, без милитаристских и антироссийских лозунгов Незалежная будет никому не интересна.

«Полагаю, что Зеленского не ждет ничего хорошего. Учитывая накал риторики Трампа, украинский лидер может лишиться не только власти, но и жизни. Сейчас же мы наблюдаем, как утопающий пытается ухватиться за последнюю соломинку. Трагизма ситуации придает то, что Зеленский думает, что эта жалкая соломинка действительно может его спасти», - заключила политолог.