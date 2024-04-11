Зеленский хочет разрушить Крымский мост при новом наступлении ВСУ

Киев готовит план нового контрнаступления, в который будет включено разрушение Крымского моста, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild. Его слова приводит РИА Новости .

«Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал он.

В частности, речь идет о мостах, по которым идет вооружение, а с аэродромов поднимаются самолеты, которые атакуют украинские территории, добавил Зеленский.

Ранее газета Guardian писала со ссылкой на ГУР Украины, что Киев хочет снова атаковать Крымский мост в текущем году. Авторы статьи сообщали о планах ВСУ ударить по объекту дронами.