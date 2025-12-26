Глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии переговоров с американской стороной заявил, что, если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум на Украине, сообщает РБК со ссылкой Axios.

Зеленский отметил, что готов вынести мирный план на референдум, если РФ согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Соединенные Штаты рассматривают готовность Зеленского к референдуму как важный шаг вперед. Как подчеркнул сам украинский лидер, организация голосования сопряжена с серьезными политическими рисками и угрозами безопасности, поэтому для его проведения потребуется как минимум 60-дневное прекращение огня.

По информации издания Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

По мнению журналистов, будущая встреча говорит о значительном прогрессе в решении украинского конфликта. До этого Трамп говорил, что встретится с Зеленским только в том случае, если будет продвижение по мирному соглашению.

