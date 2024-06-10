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Завод в Польше, на котором произошел взрыв, сотрудничал с украинским ВПК

Польский оружейный завод Mesko, где случился взрыв, сотрудничал с оборонно-промышленным комплексом, Украины, сообщает RT .

В апреле 2023 года предприятие, которое принадлежит Polska Grupa Zbrojeniowa, заключило с украинским холдингом «Артем» соглашение о сотрудничестве в производстве танковых боеприпасов.

Директор предприятия Эльжбета Сренявская ранее рассказывала, что взрыв зафиксировали в центре ракетного топлива на заводе, погиб один человек.

Сам завод находится в Свентокшиском воеводстве.