«Зашкаливающий ужас и паранойя»: чиновники в США создают «сопротивление» Трампу

Американские госслужащие, которые недовольны политикой нового президента Дональда Трампа, «живут в страхе, но намерены игнорировать любые указания Белого дома, которые сочтут незаконными». Это вызвано в том числе массовыми увольнениями в ведомствах и курсом новой администрации против поддержки различных меньшинств, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek и опрошенных им чиновников федеральных ведомств США.

Источники заявили, что в их ведомствах царит «деморализующая и хаотичная» обстановка. Сейчас многие чиновники общаются друг с другом на платформе Reddit, обсуждая, как они будут сопротивляться указаниям новой администрации США.

«Уровень ужаса и паранойи просто зашкаливающий», — заявил один из сотрудников МВД США.

Newsweek добавляет, что критикующие Трампа госслужащие уже придумали общий лозунг «Держи строй. Не уходи в отставку». Также такие госслужащие создали свой логотип — изображение степлера со звездой и надписью «Приди и возьми», которая адресована хозяину Белого дома.