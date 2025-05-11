Западные СМИ активно обсуждают инициативу Путина о переговорах с Украиной

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От Reuters до Le Figaro: как мировая пресса реагирует на предложение Путина

Инициатива президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной вызвала широкий резонанс в западных СМИ, сообщает RT .

Reuters в статье «Путин предлагает прямые переговоры с Украиной» акцентирует сам факт мирной инициативы.

The Independent видит в этом «ответный удар Кремля» на ультиматум Запада о 30-дневном перемирии.

Ynet (Израиль) цитирует конкретное предложение о стамбульской встрече уже в четверг.

Le Figaro выделяет требование Путина обсуждать «коренные причины конфликта».

Разброс трактовок отражает полярное восприятие российской инициативы: для одних — это возможность мирного урегулирования, для других — тактический ход в информационной войне.

Французское издание особо отмечает настойчивость Москвы в обсуждении «истоков кризиса», что может указывать на требования гарантий безопасности. При этом израильские журналисты подчёркивают конкретику предложения — уже названы дата (15 мая) и место (Стамбул).

Пока западные обозреватели сходятся в одном: реакция Киева станет индикатором реальной готовности Украины к диалогу. Отсутствие официального ответа на предложение может быть расценено как подтверждение нежелания вести переговоры.