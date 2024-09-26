Западная журналистка незаконно проникла в приграничье РФ для съемки сюжета о ВСУ
Сотрудница France24 Трент приехала в Курскую область с ВСУ для съемки сюжета
Фото - © Yan Dobronosov / Reuters
Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область в сопровождении украинских военных. В регионе корреспондент сняла сюжет у приграничных деревень, сообщает «Царьград».
Из описания к отснятому материалу следует, что местные жители, находясь под временной оккупацией ВСУ, иногда приходят за продуктовыми посылками.
Телеканал обращает внимание, что курское население относится к вторгнувшимся войскам враждебно, несмотря на активную проукраинскую пропаганду на занятых ВСУ территориях.
В поездке Кэтрин Норрис Трент сопровождали и другие представители прессы.