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Сотрудница France24 Трент приехала в Курскую область с ВСУ для съемки сюжета

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область в сопровождении украинских военных. В регионе корреспондент сняла сюжет у приграничных деревень, сообщает «Царьград» .

Из описания к отснятому материалу следует, что местные жители, находясь под временной оккупацией ВСУ, иногда приходят за продуктовыми посылками.

Телеканал обращает внимание, что курское население относится к вторгнувшимся войскам враждебно, несмотря на активную проукраинскую пропаганду на занятых ВСУ территориях.

В поездке Кэтрин Норрис Трент сопровождали и другие представители прессы.