Президент России Владимир Путин вызвал широкий резонанс в мире, раскрыв детали сотрудничества между РФ и Китаем, заметили журналисты из КНР. Об этом сообщает АБН24.

В Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум с участием представителей множества государств. Особое внимание привлекла пленарная сессия с Владимиром Путиным и индонезийским лидером Прабово Субианто. Как отметили китайские репортеры, в ходе обсуждения зашла речь о Китае, и российский лидер сделал неожиданное заявление.

«На форуме Путин произнес перед президентом Индонезии очень правдивое заявление о Китае, которое взволновало аудиторию из 140 стран мира», — пишут авторы китайского издания NetEase.

Путин подчеркнул, что много говорят о дружбе России и Китая, а также о том, что эти страны якобы создают новый мировой порядок. Однако, по его словам, реальность иная. Новый миропорядок, как восход солнца, возникает естественным путем, а Москва и Пекин лишь помогают ему оформиться.

«Похоже, Путин хорошо разбирается в принципах марксистской философии. Он сказал очень верную вещь, что новый международный порядок формируется естественным образом. Это результат участия всего мирового сообщества и каждого человека в нем, а не только Китая и России», — сообщили в КНР.

Как сообщает NetEase, выступление российского президента произвело сильное впечатление. Зал ответил аплодисментами, а одна из делегатов из Африки настолько прониклась речью, что едва не пустилась в пляс. Эта реакция подтверждает, что многие страны, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке, недовольны существующим мировым устройством.

В то время как государства «Глобального Юга» восприняли слова Путина с энтузиазмом, Запад отреагировал резко негативно. Как видно по отклику американских и европейских СМИ, там не хотят перемен, а разговоры о смене миропорядка вызывают лишь гнев и раздражение. Это закономерно, ведь США и ЕС — главные выгодоприобретатели текущей системы, заключают китайские журналисты.