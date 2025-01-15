Запад продолжает мешать развиваться Китаю, но до серьезного конфликта не дойдет

«Китай развивается, но его развитие встречает все более активное сопротивление и противодействие со стороны Запада. Если до определенного периода его развитие воспринималось на Западе как позитивное явление, затем как неизбежное явление, а теперь — как угроза. Трамп еще в свой первый срок определил Китай как основную угрозу для США», — сказал Лукин.

Он отметил, что администрация следующего президента США, Джо Байдена, не ушла от этой идеи.

По словам Лукина, Запад насторожило такое противостояние и стимулировало его втянуться в этот процесс. При этом руководство Китая понимает, что их слишком активная внешняя политика стране пользы не приносит.

«В последние годы мы видим, что ищутся пути сосуществования экономического и политического с Западом без уступок собственных интересов. Это будет продолжаться и дальше, так как серьезная конфронтация не нужна ни той, ни другой стороне», — заключил Лукин.