На Западе предположили, за какое время РФ может гипотетически захватить Латвию

Западные эксперты считают, что если Россия решит захватить Латвию, то гипотетически для совершения такой операции ей потребуется всего десять дней, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

Американский Center on New Generation Warfare смоделировал гипотетический конфликт между Россией и странами Балтии, на основе чего сделал вывод, что Москва всего за десять дней захватит Латвию и часть Литвы. В моделировании воображаемого конфликта принимал участие в том числе экс-генерал НАТО Филип Бридлав.

Авторы сценария конфликта предположили, что действия разворачиваются в 2027 году. Если ситуация будет развиваться самым плохим вариантом, то альянсу потребуется до десяти дней, чтобы оказать сухопутную помощь балтийским странам с применением пятой статьи о коллективной обороне.

Предполагается, что атаку России будут отражать военные Германии, которые дислоцируются в Прибалтике. По мнению западных стран, если Москва решит захватить Латвию, то наступления будут вестись со стороны Калининграда и Белоруссии.