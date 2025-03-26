Заняли продуктивные позиции: эксперт проанализировал переговоры РФ и США

Политолог Сипров: сейчас между РФ и США почти нет неразрешимых противоречий

С недавних пор оказалось, что неразрешимых противоречий между Америкой и Россией практически нет, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«С точки зрения теории ведения переговоров и весь процесс нормализации российско-американских отношений, и „технические консультации“ в Эр-Рияде, состоявшиеся в минувший понедельник, выглядят блестяще. Очевидно, что стороны заняли максимально продуктивные позиции — четко осознали свои интересы и наметили достижимые цели. Оговорюсь: прежде всего это касается США, и в этом огромная личная заслуга Дональда Трампа. Теперь, как выясняется, неразрешимых противоречий между Америкой и Россией практически нет», — сказал Сипров.

Он обратил внимание на то, насколько эффективны технологии переговоров. Так, сведено к минимуму влияние на этот процесс со стороны тех акторов, которые могли бы навредить, вмешаться в процесс, повлиять на ход консультаций.

«Например, для того чтобы противники урегулирования отношений между США и РФ не смогли проинтерпретировать в свою пользу итоги встречи в Эр-Рияде, была выдержана поистине МХАТовская пауза — более чем в сутки, а уже после этого стороны обнародовали результаты очередного раунда. В итоге все те, кто заинтересован в военном поражении России, а также „партия похабного мира“ внутри нашей страны, остались в дураках: своими нелепыми комментариями они сами себя поставили в идиотское положение», — отметил политолог.

По оценке Сипрова, всем стало ясно, что они не понимают, что в действительности происходит в отношениях между Кремлем и Белым домом.

«Тем временем процесс нормализации российско-американских отношений и специальная военная операция отделены друг от друга, и теперь эти процессы пойдут своим чередом. Кстати, Дональд Трамп, комментируя прошедшую встречу, дал понять, что это так», — резюмировал эксперт.