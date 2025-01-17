Замсоветника Байдена Сингх: ограничение РФ экспорта урана создало риски для США

Замсоветника по нацбезопасности Далип Сингх считает, что так как РФ в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, то это вызвало потенциальные перебои в атомной энергетике Штатов, а также их союзников, сообщает «Царьград» .

Сингх выступил с речью в Атлантическом совете, находящимся в Вашингтоне.

По его словам, США тщательно следят за сложившейся ситуацией. Также страна работает над мерами, которые могут минимизировать риски в области поставок критически важных материалов для ее энергетической отрасли.

Ранее пресс-служба кабмина РФ сообщила о введении временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США, возможны только поставки по разовым лицензиям Федслужбы по техническому и экспортному контролю. Это решение принято по поручению главы государства в ответ на действия американских властей.