Зайцев: под началом умершего Евстифеева республика Марий Эл добилась развития

сегодня в 15:29

Умер выдающийся российский политик Александр Евстифеев. О его заслугах в профессиональной деятельности в своем Telegram-канале рассказал глава республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Евстифеев на протяжении большей части жизни занимался политикой. В карьере достиг больших высот — занимал ключевые должности, в том числе главы республики Марий Эл. Был дальновидным управленцем.

«Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — отметил Зайцев.

Он также выразил соболезнования родным и близким Евстифеева.

Евстафиев был губернатором республики Марий Эл с 21 сентября 2017 по 10 мая 2022 года. Изначально в должность вступил, как временно исполняющий обязанности, однако затем победил на выборах главы региона с результатом 88% голосов.

Ранее сообщалось, что республика Марий Эл показала лучший результат в дистанционном электронном голосовании. Итоговая явка там составила 94,66%.