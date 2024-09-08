Минцифры опубликовало данные об итогах ДЭГ

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Свыше 827 тыс человек приняли участие в дистанционном голосовании

Свыше 827 тыс человек приняли участие в дистанционном голосовании в России, сообщили в пресс-службе Минцифры.

«В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек. Итоговая явка составила 89,92%», — сказано в сообщении.

Лучшие результаты показали в республике Марий Эл — 94,66%, Костромской области — 94,58%, Вологодской области — 93,78%, Липецкой области — 93,62% и республике Алтай — 93,18%.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.