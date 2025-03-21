Заявления американского президента Дональда Трампа о скором достижении мира между Россией и Украиной не стоит воспринимать всерьез, так как они во многом продиктованы внутриполитической ситуацией в США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Громкие заявления Дональда Трампа и других представителей вашингтонской администрации о том, что Россия и Украина как никогда близки к миру, не стоит рассматривать всерьез. Здесь стоит сделать поправку на особую культуру выстраивания коммуникаций в Соединенных Штатах Америки. Также необходимо делать скидку на психоэмоциональные особенности Дональда Трампа и его оригинальную манеру вести себя на публике», — сказал Сипров.

Он добавил, что сейчас для России целесообразно поддержать Трампа в его заявлениях о мире, даже если они не соответствуют действительности, так как это поможет укрепить российско-американский диалог.

«Трампа стоит поддержать даже, может быть, и в тех заявлениях, которые не вполне соответствуют действительности. В принципе, они и не могут соответствовать действительности хотя бы по той простой причине, что Вашингтон не управляет ситуацией в Киеве. У Киева другие хозяева, и они находятся в первую очередь в Лондоне», — подчеркнул политолог.

Сипров отметил, что между Лондоном и Вашингтоном сейчас обострились противоречия. Великобритания попытается использовать украинский конфликт для давления на администрацию Трампа.