Заявление стран ОБСЕ: выступаем против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

МИД России опубликовал в своем Telegram-канале полный текст совместного заявления государств-участников ОБСЕ о противодействии радикализации, которая ведет к терроризму и экстремизму.

Государства-участники ОБСЕ — Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан — выразили серьезную тревогу в связи с усилением террористических вызовов современности.

«Выступаем против двойных стандартов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также попыток использования террористических и экстремистских группировок в корыстных целях. Вновь подтверждаем нашу непоколебимую решимость сохранять единство в международной борьбе с терроризмом и вести совместную работу с целью предупреждения и пресечения террористических актов, а также устранять условия, способствующие распространению терроризма и экстремизма», — говорится в заявлении.

Страны ОБСЕ признают комплексный характер проблемы радикализации общества, которая происходит под влиянием множества внутренних и внешних обстоятельств. Эти процессы создают питательную среду для распространения насилия и вовлечения людей в экстремистскую и террористическую активность.

Ключевым приоритетом является усиление совместных действий стран по борьбе с радикализацией общества. Страны ОБСЕ намерены сплотиться в противостоянии терроризму, совместно предотвращать теракты и искоренять факторы, способствующие распространению экстремистских идеологий.