Президент Украины Владимир Зеленский почти в прямом эфире планирует теракты в России. Непонятно, о каком «перемирии» в таком случае может говорить Киев, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сослалась на заявление Зеленского. Политик заявил, что Украина «выбирает болевые точки РФ», которые якобы смогут «побудить Москву к дипломатии». Глава соседней страны также сказал: «в России переживают, что парад под вопросом, и правильно делают».

Захарова сказала, что заявление Зеленского — еще одно доказательство, что именно президент Украины и его команда подрывают мирные усилия и гордятся этим.

«Как и поступают классические террористы», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ сказала, что вслед за Курской областью российские войска освободят и иные территории от ВСУ.