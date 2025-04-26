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Захарова: вслед за Курской областью ВС РФ освободят и другие территории от ВСУ

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на новость Минобороны о полном освобождении от присутствия ВСУ Курской области. По ее словам, военные обязательно освободят и другие территории нашей страны от представителей киевского режима. Речь идет в том числе о Луганской и Донецкой Народных Республиках, говорится в сообщении МИД РФ на официальном сайте .

«Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима, включая (территории — ред.) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сообщила Захарова.

Несгибаемая сила, героизм и любовь к родной стране стали тем самым важным фактором, который помог военным выстоять и ликвидировать противника на территории Курской области.

Захарова восхитилась доблестью каждого военного, который приблизил победу в Курской области.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав ВС РФ с успешно выполненной задачей и возвращением контроля над Курской областью.