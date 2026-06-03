RT открыл на ПМЭФ зону с «ударом» по санкциям и фейкам

Телеканал RT представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивную зону, где гости могут «символически ударить по основам западной политики».

На стенде работает боулинг, в котором кегли подписаны «Русофобия», «Фейки», «Культура отмены», «Цензура», «Санкции», «ЦИПсО» и другими понятиями. На шарах размещены названия редакций телеканала — RT на русском, RT International, RT India, RT Arabic и другие.

В зоне также установлен силомер «Сила в правде». Участники проверяют уровень подготовки в пропаганде и могут сделать фото в фотозоне «15 злобных зрителей RT» — это стена с масками мировых политиков и общественных деятелей, которых, по задумке организаторов, раздражает работа канала.

Кафе «Горячая линия» предлагает напитки с названиями «КАПУТчино», «Апероль Мерц», «Ормузский пролив», «Закат Европы», «Вода по-европейски (без газа)», «Северный поток — 3 (вода с газом)». Рядом установлена урна с надписью «Пакет санкций #20», а посетители могут вытянуть печенье с предсказанием Жириновского.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В программе — более 300 деловых мероприятий.

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