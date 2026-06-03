RT открыл на ПМЭФ зону с «ударом» по санкциям и фейкам

Гости ПМЭФ могут «символически ударить по основам западной политики»
Экономика

Телеканал RT представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивную зону, где гости могут «символически ударить по основам западной политики».

На стенде работает боулинг, в котором кегли подписаны «Русофобия», «Фейки», «Культура отмены», «Цензура», «Санкции», «ЦИПсО» и другими понятиями. На шарах размещены названия редакций телеканала — RT на русском, RT International, RT India, RT Arabic и другие.

В зоне также установлен силомер «Сила в правде». Участники проверяют уровень подготовки в пропаганде и могут сделать фото в фотозоне «15 злобных зрителей RT» — это стена с масками мировых политиков и общественных деятелей, которых, по задумке организаторов, раздражает работа канала.

Кафе «Горячая линия» предлагает напитки с названиями «КАПУТчино», «Апероль Мерц», «Ормузский пролив», «Закат Европы», «Вода по-европейски (без газа)», «Северный поток — 3 (вода с газом)». Рядом установлена урна с надписью «Пакет санкций #20», а посетители могут вытянуть печенье с предсказанием Жириновского.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В программе — более 300 деловых мероприятий.

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