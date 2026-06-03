ИИ-порномодель почти разрушила 25-летний брак россиян. Его спасла дочь пары

Супруги из Иркутской области едва не развелись, потому что муж увлекся ИИ-порномоделью. Ему не хватало «заботы» от «физической» жены, сообщает Baza .

Однажды частный психолог Ольга заметила, что ее возлюбленный все чаще стал проводить время в телефоне: с кем-то переписывался, оставлял лайки под фотографиями некой Алины. Затем женщина нашла пикантную переписку мужа с этой самой девушкой, которая предлагала мужчине познакомиться поближе и перейти в другой мессенджер.

После этого Ольга решила развестись с супругом. Она посчитала, что мужчина поддался на провокацию и начал общаться с другой женщиной. Муж же утверждал, что просто оставил пару лайков под фотографиями Алины и не отвечал взаимностью в переписке, а затем и вовсе прекратил общение.

В ситуацию вмешалась дочь пары. Она определила, что отец общался со сгенерированной нейросетью моделью. Ее создали для того, чтобы зазывать мужчин в каналы с порнографией. Ссылки на них и присылала Алина жителю Иркутской области.

Девушка убедила мать не разводиться с отцом. Но с тех пор Ольга проверяет мессенджеры супруга.

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