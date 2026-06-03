Мужчина-проститут так и не приехал к москвичке, заплатившей 86 тысяч рублей

22-летняя москвичка решила скрасить ночь и заказала мужчину-проститута. В общей сложности она отдала 86 тыс. рублей, но услуга так и не была оказана, сообщает РЕН ТВ .

Девушка нашла подходящего кандидата на сайте интимных услуг. Она перевела 5 тыс. рублей, после чего с ней связался «исполнитель».

Он потребовал оплатить страховку — это еще 14 тыс. рублей. Затем посыпались разные причины, по которым девушке нужно было перечислить деньги. В итоге она отправила мужчине около 86 тыс. рублей.

Девушка уверяет, что отправляли деньги из-за угроз, однако услугу она так и не получила. После этого «клиент» интим-сайта отправилась писать заявление в полицию.

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