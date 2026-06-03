День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены: история, приметы и главные запреты

Этот праздник посвящен двум выдающимся личностям, которые навсегда изменили ход мировой истории, превратив христианство из гонимой секты в официальную религию великой империи. В материале РИАМО — о том, какая история у этого дня, традиции, а также основные запреты.

Кто такие царь Константин и царица Елена

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Почетный титул «равноапостольные» дается лишь тем святым, чьи труды по распространению веры сопоставимы с деятельностью самих апостолов. Константин и Елена заслужили его благодаря беспрецедентному вкладу в становление христианской цивилизации.

Император Константин Великий вырос в эпоху жесточайших гонений на христиан. Став правителем западной части Римской империи, он столкнулся с серьезной угрозой со стороны соправителя-узурпатора Максенция. Согласно церковному преданию, накануне решающей битвы у Мульвиева моста в 312 году Константин увидел в небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Ночью ему явился сам Христос, повелев начертать этот знак на щитах и знаменах. Одержав блистательную победу, Константин окончательно уверовал в силу Бога христиан.

В 313 году он издал знаменитый Миланский эдикт, который провозгласил свободу вероисповедания и положил конец трехвековым мучениям верующих. Константин не просто легализовал христианство — он сделал его основой государственной политики: строил храмы, освободил духовенство от податей и перенес столицу в новый христианский город — Константинополь. В 325 году по его инициативе был созван Первый Вселенский Собор в Никее, где был принят Символ веры, объединивший разрозненные общины в единую Церковь. Примечательно, что сам император принял крещение лишь незадолго до смерти, считая себя недостойным принять таинство раньше, но всю жизнь посвятил служению Христу.

Царица Елена, мать императора, была его опорой и вдохновительницей. Она приняла христианство в зрелом возрасте и прославилась своей благотворительностью и кротостью. Главным делом ее жизни стало паломничество в Иерусалим, совершенное в возрасте около 80 лет. Иерусалим к тому времени лежал в руинах, а святые места были застроены языческими капищами.

Благодаря упорству Елены и проведенным по ее указу раскопкам был обретен Животворящий Крест Господень, на котором был распят Спаситель. Во время поисков было найдено три креста, и чтобы понять, какой из них истинный, их поочередно прикладывали к тяжелобольной женщине — от соприкосновения с Крестом Господним она мгновенно исцелилась. Также Елена нашла гвозди, которыми был прибит Христос, и место Его погребения — Гроб Господень. На этих святых местах по ее приказу были заложены величественные храмы, ставшие центрами паломничества на многие века.

Народные традиции, связанные с 3 июня

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В народном сознании церковный праздник тесно переплелся с природным циклом. В календаре славян 3 июня часто называли «Константин Овсяник» или «Оленин день». Основные обычаи были связаны с завершением весеннего сева и надеждой на благосклонность природы:

Посев льна. Считалось, что если посеять лен именно в этот день, он вырастет длинным, мягким и золотистым. Чтобы «задобрить» землю и обеспечить плодородие, крестьяне прибегали к символическим ритуалам: например, клали в мешки с семенами вареные яйца, которые затем съедали прямо в поле.

Обряды для роста волос. Святая Елена (Олена) считалась покровительницей льна, а лен в народе сравнивали с волосами. Девушки в этот день старались не заплетать тугие косы и ходили с распущенными волосами, чтобы те были такими же густыми, длинными и светлыми, как качественное льняное волокно.

Забота об огороде. 3 июня считалось лучшим временем для высадки огурцов. Хозяйки старались делать это незаметно от соседей, веря, что лишние глаза могут «сглазить» будущий урожай.

Что можно и нельзя делать в день святых Константина и Елены 3 июня

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Церковные каноны и народные поверья сформировали определенный свод правил для этого дня, направленный на сохранение мира в душе и достатка в доме.

Что нужно делать 3 июня

Посетить литургию. Верующие молятся святым Константину и Елене о благополучии в семье, помощи в трудных делах, укреплении веры и здоровье детей.

Проявлять милосердие. Святая Елена тратила огромные средства на помощь беднякам и выкуп пленных. В этот день приветствуется любая благотворительность и помощь тем, кто оказался в беде.

Мириться с близкими. Праздник — отличный повод забыть старые обиды и восстановить добрые отношения в семье и с коллегами.

Что нельзя делать 3 июня

Конфликты и сплетни. Категорически запрещено ругаться, злословить и вступать в споры. Считается, что любая агрессия в этот день вернется к человеку в многократном размере.

Тяжелый физический труд. Рекомендуется отложить генеральную уборку, масштабную стирку или тяжелый ремонт. Исключение составляют только неотложные работы в саду или поле.

Финансовая неосторожность. Не советуют давать или брать деньги в долг, а также совершать спонтанные крупные покупки — это может спугнуть финансовую удачу на весь оставшийся год.

Осквернение воды. В старину строго запрещалось мусорить рядом с колодцами и природными источниками, так как вода в этот день наделялась особой сакральной силой.

Печаль и уныние. Праздник равноапостольных святых — это день торжества веры, поэтому не стоит предаваться мрачным мыслям.

Приметы на 3 июня

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