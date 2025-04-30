Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после окончания специальной военной операции необходимо бороться с русофобией на Украине. Она подчеркнула важность защиты прав всех национальностей, проживающих в стране.

«Это необходимость возвращения из некой новой нормальности, которую им там прививали десятилетиями, в нормальную нормальность», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Представитель российского МИД пояснила свои слова. Она задалась вопросом о том, как определить, какая группа населения является «большинством» или «меньшинством», особенно когда речь идет о русскоязычных, русских, украиноязычных и украинцах. Она выразила сомнение в возможности точного измерения объемов диаспор и подчеркнула размытость границ между этими группами.

Захарова убеждена, что ключом к искоренению русофобии на Украине является обеспечение гарантированных прав для всех этнических групп, населяющих украинскую территорию. В мировой истории есть подобные примеры, заключила она.