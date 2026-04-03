Захарова высмеяла слова Макрона о «средних по размеру» странах

Макрон включил Индию, Бразилию и Канаду в «средние по размеру» государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который отнес Индию, Бразилию, Австралию и Канаду к «средним по размеру» странам, сообщает газета «Известия» .

3 апреля Мария Захарова прокомментировала слова Эммануэля Макрона о необходимости объединения среднемасштабных государств для противостояния гегемонии США и Китая. С таким заявлением французский лидер выступил перед студентами в Сеуле во время турне по Азии, передавало агентство Bloomberg.

По словам Захаровой, к «средним по размеру» странам Макрон отнес Индию, Бразилию, Австралию и Канаду. Эти государства входят в десятку крупнейших стран мира по территории.

«Вот же я невнимательная — пропустила новость о том, когда во Франции географию отменили», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ подчеркнула несоответствие между формулировками французского президента и фактическими размерами названных государств.

