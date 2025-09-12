Захарова: США могут надавить на Украину для устранения первопричин конфликта
Фото - © Медиасток.рф
У США есть все необходимые инструменты, чтобы повлиять на Киев для устранения первопричин украинского кризиса. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, нынешняя американская администрация располагает всеми возможностями, чтобы надавить на Киев и прекратить конфликт, устранив его первопричины.
Захарова также прокомментировала тему гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, Киеву нужно соблюдать «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус». Она напомнила, что именно в таком статусе Украина обрела независимость.
Подобные положения указаны в декларации о государственном суверенитете от 1990 года. Подтверждение этого документа «содержалось в проекте мирного соглашения, которое разрабатывалось весной 2022 года».
По словам Захаровой, данное соглашение устраивало Киев, пока не вмешался Лондон. Она отметила, что Украина отказалась от переговоров «по настоянию британцев».
Ранее в Кремле сообщили о приостановке диалога между Москвой и Киевом. При этом каналы связи между переговорными командами не обрывались.
