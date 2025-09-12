Захарова: США могут надавить на Украину для устранения первопричин конфликта

У США есть все необходимые инструменты, чтобы повлиять на Киев для устранения первопричин украинского кризиса. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

По ее словам, нынешняя американская администрация располагает всеми возможностями, чтобы надавить на Киев и прекратить конфликт, устранив его первопричины.

Захарова также прокомментировала тему гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, Киеву нужно соблюдать «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус». Она напомнила, что именно в таком статусе Украина обрела независимость.

Подобные положения указаны в декларации о государственном суверенитете от 1990 года. Подтверждение этого документа «содержалось в проекте мирного соглашения, которое разрабатывалось весной 2022 года».

По словам Захаровой, данное соглашение устраивало Киев, пока не вмешался Лондон. Она отметила, что Украина отказалась от переговоров «по настоянию британцев».

Ранее в Кремле сообщили о приостановке диалога между Москвой и Киевом. При этом каналы связи между переговорными командами не обрывались.

