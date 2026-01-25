Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко прокомментировала инициативу в Одессе о возможной замене бюста Александра Пушкина на памятник популярному украинскому блогеру Антону Птушкину. В беседе с журналистом kp.ru Александром Гамовым она заявила, что эта ситуация напоминает новую экранизацию повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Какая страна, такие и герои. Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию „Собачьего сердца“, только место действия не „пропавший дом“, а „пропавшая страна“. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал», — сказала Захарова.

Петиция с предложением заменить бюст Пушкина на памятник блогеру Птушкину была создана 19 января и размещена на официальном сайте Одесского горсовета.

Ее инициатором указан военнослужащий. По состоянию на 24 января ее подписали 29 человек, в то время как для рассмотрения властями требуется собрать тысячу подписей.

