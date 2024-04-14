Захарова сообщила о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Захарова: РФ говорит о переносе женевских дискуссий по Закавказью

РФ будет переводить в практическую плоскость вопрос переноса Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти воздерживаются от того, что может негативно повлиять на интересы участников переговоров.

По ее словам, РФ будет продолжать усиливать формирование консенсуса в деле переноса раундов из Женевы.

Точку зрения России по вопросу переносов поддерживают Абхазия и Южная Осетия.

На данный момент Швейцария продвигает деструктивные инициативы. Речь идет о созыве оторванной от реальности «международной конференции» по украинскому конфликту, добавила она.