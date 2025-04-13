Захарова считает вакханалией награждение въехавшего в Курскую область спецкора

11 апреля спецкору итальянской государственной телерадиовещательной компании «РАИ» Стефании Баттистини выдали премию Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за материалы, снятые на Украине, а также на территории Курской области РФ. Награждение происходило в бывшем концентрационном лагере в итальянском Фосолли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала это вакханалией.

Баттистини вместе с оператором незаконно пересекли госграницу РФ и проникли на территорию Курской области, где затем сняли репортажи. Против них в России завели уголовное дело. Также Москва объявила нарушителей в международный розыск.

Баттистини с февраля 2022 года регулярно снимает пропагандистские репортажи. В них она пыталась обвинить Россию, распространяя дезинформацию.

Награждение провели в итальянском городе Фоссоли. Там в 1942 был создан концентрационный лагерь, который применяли итальянские фашисты.

«Вся эта история — настоящая вакханалия», — отметила Захарова.